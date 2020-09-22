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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün saat 20.00'de telefon görüşmesi gerçekleştirecek. İki ülke liderinin görüşmede, Türkiye-Fransa arasındaki gerginliği en üst seviyelere tırmandıran Doğu Akdeniz meselesini ele alacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün saat saat 20.00'de telefon görüşmesi gerçekleştirecek.Görüşmede, Fransa-Türkiye arasında gerginleşen ilişkiler ele alınacak. Kritik görüşmede iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin tutumların netleştirileceği öngörülüyor.

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Türkçe tweet atmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Türkçe tweet atarak, yeniden diyalog kurmaya hazır olduklarını ima etmişti. Macron, “Ajaccio’da, Türkiye’ye net mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Macron'a yüklendi. Macron'un Lübnan'a gitmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'' dedi.


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