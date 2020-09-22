Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la telefonda görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün saat 20.00'de telefon görüşmesi gerçekleştirecek. İki ülke liderinin görüşmede, Türkiye-Fransa arasındaki gerginliği en üst seviyelere tırmandıran Doğu Akdeniz meselesini ele alacağı öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün saat saat 20.00'de telefon görüşmesi gerçekleştirecek.Görüşmede, Fransa-Türkiye arasında gerginleşen ilişkiler ele alınacak. Kritik görüşmede iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin tutumların netleştirileceği öngörülüyor.
Türkçe tweet atmıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Türkçe tweet atarak, yeniden diyalog kurmaya hazır olduklarını ima etmişti. Macron, “Ajaccio’da, Türkiye’ye net mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerini kullanmıştı.