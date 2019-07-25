Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü

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AK Parti kurucular listesi güncellendi

AK Parti’de bazı isimlerin kurucular kurulunda olmadığı halde, “kurucu” olarak nitelendirilmesi üzerine liste güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla güncellenip vekiller ve parti teşkilatına gönderilen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve 4 kişinin vefat ettiği bilgisi yer aldı. Buna göre Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, M. Yaşar Öztürk ve Mustafa Öztürk istifa etti; Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal ile Erdal Öner ise ihraç edildi.