Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. https://t.co/X10bYxduNK — Yeni Şafak (@yenisafak) July 7, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılamalarından satır başlıkları:

Malezya Başbakanı'nı ve heyetini Ankara'da kabul etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik.

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Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesinden kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa zamanda yakalayacağımızı gösteriyor.

Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına da kavuşacağız. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanımına sunulması dahil, aşı teknoloji transferi gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz.

Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. İslam dünyasını yakından ilgilendiren İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık

Yeniden Asya girişimimiz ile Kazan-kazan anlayışıyla Asya'daki kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

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Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un açıklamalarından satır başlıkları;

Sayın Cumhurbaşkanı ve ben verimli görüşmeler yaptık. Bugün Malezya-Türkiye ilişkilerinin daha kapsamlı düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldık. Malezya ve Türkiye gıda üretim kapasitesini arttırmak için gıda sektöründe araştırma ve geliştirmeyi güçlendirecektir. Malezya - Türkiye ticaret açısından büyük potansiyele sahiptir. Yatırım açısından Türk yatırımcılarının Malezya'ya olan güvenini takdir ediyorum.

2 gün önce İstanbul'dayken yatırım işbirliğini keşfetmek için her 2 ülkenin kilit sektöründe çalışanlarla tanışma fırsatı buldum. Sabiha Gökçen Havalimanı, Malezya'nın Türkiye konusundaki kararlılığını yansıtan bir mihenk taşıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben İslami bankacılık konusunda da konuştu. Eğitim konusunda çok güzel bir haber edindim.

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Sayın Cumhurbaşkanı'na söyledim bu görüşmede birkaç savunma sanayi şirketi ile buluştum. Türkiye hükümetine minnettarım. Biz uluslararası konusunda da konuştuk. Filistinlilere devamlı olarak yardımcı olacağız. Türkiye, Filistinlilere çok yardım etti. Biz Filistin'deki sorunları çözeceğiz.

Biz barış arabuluculuğu teklif eden ilk ülke olarak Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede bu sorunu halledebileceğiz.

GÜNDEM Malezya Başbakanı Ankara'da