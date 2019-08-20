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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Merkel ile telefonda görüştü. Gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Haber Merkezi Tvnet
Angela Merkel-Recep Tayyip Erdoğan (arşiv)
Angela Merkel-Recep Tayyip Erdoğan (arşiv)

Gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

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