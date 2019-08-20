Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

Gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.https://t.co/eXwBir2XbJ pic.twitter.com/oLMZKBOOEc
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.