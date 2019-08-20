Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

Gündem

Aksaray'da sağanak ve dolu bahçelere zarar verdi

Şiddetli yağış hakkında açıklama yapan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav "Yaklaşık 45 dakika yağan sağanak ve dolu çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zararlar verdi. 10 bin dekar ayçiçeği, mısır, bağ ve bahçelerde zarar var. Çiftçilerimize destek çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.