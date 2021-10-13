Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlunu kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlunu kabul etti
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolara yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü mesajı: Demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü mesajı: Demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'G20'de çalışma grubu oluşturulmalı' dedi: Başkanlığa talibiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'G20'de çalışma grubu oluşturulmalı' dedi: Başkanlığa talibiz
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.