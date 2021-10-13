Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.
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