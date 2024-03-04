Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün 70. yaş günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden peş peşe doğum günü tebrikleri geldi. Erdoğan; Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu: Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına prim vermeyin. Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız. AK Parti’den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya çalışana eyvallah etmeyiz.
Yunanistan Parlamentosu, sapkın eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onayladı. Gururlu ve Avrupa değerlerine bağlı, ilerici, demokratik bir ülke olduğunu sıralayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ''Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır'' dedi.