Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'le görüştü

Yunanistan Parlamentosu, sapkın eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onayladı. Gururlu ve Avrupa değerlerine bağlı, ilerici, demokratik bir ülke olduğunu sıralayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ''Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır'' dedi.