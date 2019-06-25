Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli irade tecelli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Seçimi kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbulluların kararının başımızın üstünde yeri var. Binali Yıldırım'a gayreti ve mücadelesi için teşekkür ediyorum.

Bizim için önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesi. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir.

Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur.

S-400 mesajı

Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S- 400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız.