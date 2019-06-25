Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kabine revizyonu yanıtı

Erdoğan'dan kabine revizyonu yanıtı: Siparişle bu işler olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Kabine revizyonu olacak mı?' sorusuna Erdoğan, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz" yanıtını verdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • Bir gazetecinin kabine revizyonuna ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, "Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız" dedi.

G20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği anımsatılarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, "Tabii ki ağırlıklı" karşılığını verdi.

"Türkiye ittifakı hep vurgulanıyor ama bu kapsamda liderlerle bir görüşme olabilir mi?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz" ifadesini kullandı.

"Böyle bir liderler buluşması bekleyelim mi?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Şu anda bir şey diyemiyorum, gelişmelere göre bu tür adımlar da atılabilir ama bunların tabii biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Ona göre adımlar... Bizim birinci derecedeki şeyimiz halkımızla bu işi başarmaktır, sağlamaktır ama yine bir araya gelme durumu da olabilir" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan toplantı çıkışı 'kabine revizyonu' cevabı
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Erdoğan'dan toplantı çıkışı 'kabine revizyonu' cevabı
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin kabine revizyonuna ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, 'Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Sipariş bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum' diye konuştu.

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