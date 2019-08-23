Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Telefonda görüşmüşlerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin bugün telefonda görüşmüştü.

Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmişti.