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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki gelişmeler üzerine Salı günü Moskova'ya gidecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor. Esed rejimi, son günlerde İdlib'de Astana mutabakatını ihlal ederek başlattığı operasyonda Han Şeyhun'u ele geçirmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan
Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Telefonda görüşmüşlerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin bugün telefonda görüşmüştü.

Erdoğan görüşmede, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmişti.

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