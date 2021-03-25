Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü

Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok, Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir, Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, 'Ben okumak istiyorum' diyenlere af istiyorum. ve Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. sözleri, Yazıcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri arasında yer alıyor.