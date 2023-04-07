Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgında depremde afette milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Pek çok sınamadan geçtik. Koronavirüs salgınından biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Sağlık hizmetlerine ulaşamayan, aşıya erişemeyen insanımız olmadı. Ekonomik bakımından bizden çok daha ilerde olan ülkelerdeki vahim görüntüler hamd olsun bizde yaşanmadı. Bu salgını takdire şayan bir kabiliyet ile yönetmeyi başardık. 6 Şubat tarihimizin en kara günlerinden birini yaşadık. Şu an aramızda o can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var. Doktor arkadaşlarımız hemşirelerimiz var.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın içinde 505 de sağlık personelimiz bulunuyor. Onlar şehadet şerbetini içtiler.

"Şehir hastanesinin önemi deprem sürecinde bir kez daha görüldü"

Türkiye Cumhuriyeti yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketinde başarılı bir imtihan veriyor. Bunu sadece biz söylemiyor yurt dışından ülkemize gelen isimler de bunu söylüyor. Sağlık ordumuz yine bu süreçte en ön safta yer aldı.

Şehir hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. 22'si halen aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk. Kocaeli'nde yeni şehir hastanemizi açıyoruz. İnşallah 28'inde burası kadar büyük olmasa da vatandaşlarımızın hizmetine girecek.

"Sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz"

İnşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Kimi insan iş yapar kimisi ise dedikodu yapar, laf yapar. Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak, şimdi de söz verdiğimiz projeleri zamanında bitirip hizmete açacağız. Salgında depremde afette milletimizin imdadına koşan sağlık çalışanlarımızı asla ihmal edemeyiz.

Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2 bin 832 sürekli işçi, 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız.

Ayrıntılar Geliyor...







