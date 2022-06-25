Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüştü

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan art arda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususların ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

İSVEÇ BAŞBAKANI ANDERSSON İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer telefon görüşmesi ise, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile oldu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arzeden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

İsveç’in terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasınının yanı sıra iade ve sınırdışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.