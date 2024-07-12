Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için gittiği ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti. Liderler toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için adeta sıraya girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.