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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek. Zirvedeki ortak oturumlarda üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.

09:16 - 8/07/2024 الإثنين
Güncelleme: 09:17 - 8/07/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın ABD'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için yarın ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.


Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu programda yer alacak.


Erdoğan NATO liderleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Temmuz Çarşamba günü 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak.


Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.


Liderler, 11 Temmuz Perşembe günü de NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek.


Gündem: İsrail'in Gazze saldırıları

Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek. Erdoğan’ın muhataplarıyla İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor.


Zirvede savunma tedbirleri değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı, Washington’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.


NATO’nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e davetimiz her an olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesi için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda Suriyelilerle ilgili yaşanan provokatif olaylarla ilgili "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. " ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dedi.


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