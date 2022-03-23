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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Brüksel'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 20.30'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Brüksele gitti
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gitti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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