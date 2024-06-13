Cumhurbaşkanı Erdoğan Necmettin Erbakan Akyüz ile görüştü

Milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, Instagram hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsünde Filistin bayrağı açıp Dabke dansı yapmıştı. Şampiyonluklarını geri almakla tehdit eden Avrupa Wushu Kung fu Federasyonuna sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, ''Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı.'' açıklamasında bulundu.