|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necmettin Erbakan Akyüz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Dünya Kung-Fu şampiyonluğu iptal edilen Zpor editörü Necmettin Erbakan Akyüz'ü ailesiyle birlikte makamında ağırladı.

14:15 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:16 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan Akyüz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan Akyüz

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Milli Takım Antrenörü Fatma Akyüz ve Dünya Şampiyonlarımız Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz ve Ayşe Sude Akyüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ailece ziyarette bulundular.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede sporun yanı sıra Gazze konusunu da ele alındı. Filistin halkının yaşadığı zorluklar ve bölgedeki insani kriz konuşuldu. Gazze'deki insanların yaşadığı güçlüklerin azaltılması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtildi.


Görüşme boyunca, sporun toplumsal dayanışma ve barışın teşvik edilmesindeki rolü vurgulandı.


Görüşme, hem sporun birleştirici gücünü hem de uluslararası ilişkilerin hassas ve önemli bir boyutunu ele aldı.


Şampiyonluğu iptal edilmişti

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, Necmettin Erbakan Akyüz'ün Filistin'e verdiği destek nedeniyle soruşturma açmıştı.


Akyüz, birincilik kürsüsünde Filistin bayrağı açıp dabke dansı yapmıştı. Bunun üzerine federasyon, değerlerine aykırı bulduğu bu davranışı incelemeye almıştı. Necmettin Erbakan Akyüz’ün şampiyonluğu iptal edildi.


Filistin bayrağı açıp Dabke dansı yapmıştı: Şampiyon sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz'e madalya tehdidi

Milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, Instagram hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsünde Filistin bayrağı açıp Dabke dansı yapmıştı. Şampiyonluklarını geri almakla tehdit eden Avrupa Wushu Kung fu Federasyonuna sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, ''Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı.'' açıklamasında bulundu.

Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı

İsrail'in soykırım ve işgale maruz bıraktığı Gazze halkının yanında duran sporcusundan sanatçısına pek çok isim siyonist odakların hedefinde oldu. Türkiye'deki son örneği ise milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz oldu. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşını okunduktan sonra Filistin bayrağı açıp Filistin'e özgü Dabke dansı yapmıştı. Yaşanan durum üzerine Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Akyüz, şampiyonluklarının geri alınmasıyla ilgili tehdit edilmişti. Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Akyüz bir araya geldi. Bakan Eminoğlu, Akyüz'ün haklı ve onurlu duruşunun yanında olduğunu belirterek sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Necmettin Erbakan Akyüz
#Ankara
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?