Cumhurbaşkanı Erdoğan Necmettin Erbakan Akyüz ile görüştü

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Milli Takım Antrenörü Fatma Akyüz ve Dünya Şampiyonlarımız Elif Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz ve Ayşe Sude Akyüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ailece ziyarette bulundular.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede sporun yanı sıra Gazze konusunu da ele alındı. Filistin halkının yaşadığı zorluklar ve bölgedeki insani kriz konuşuldu. Gazze'deki insanların yaşadığı güçlüklerin azaltılması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtildi.
Görüşme boyunca, sporun toplumsal dayanışma ve barışın teşvik edilmesindeki rolü vurgulandı.
Görüşme, hem sporun birleştirici gücünü hem de uluslararası ilişkilerin hassas ve önemli bir boyutunu ele aldı.
Şampiyonluğu iptal edilmişti
Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, Necmettin Erbakan Akyüz'ün Filistin'e verdiği destek nedeniyle soruşturma açmıştı.
Akyüz, birincilik kürsüsünde Filistin bayrağı açıp dabke dansı yapmıştı. Bunun üzerine federasyon, değerlerine aykırı bulduğu bu davranışı incelemeye almıştı. Necmettin Erbakan Akyüz’ün şampiyonluğu iptal edildi.