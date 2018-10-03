Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli misafirler Yüksek Öğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'da sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3 bizde ise 8 milyona yakın.

İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım.

"İsteyen herkese burs ve kredi veriyoruz"

Bizim zamanımızda 10 öğrenciden biri üniversiteye giriyordu. Artık bu dönemler geride kaldı. Üniversite mezunu sayısındaki artış bu noktada çok önemli. Yarın, bugünlerden daha güçlü olacağız. Artık vatandaşlarımızın elindeki bileziğini, ahırdaki davarını satıp çocuklarını üniversiteye gönderme dönemleri bitti.

Geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır.

"Öğrencilere müjde vereyim"

İsteyen herkese burs ve kredi veriyoruz. Burada öğrencilerimizin hep burs istemeleri gibi bir sıkıntı var. Krediye yanaşmıyorlar. Bir müjde vereyim kredi burs miktarı lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL'ye, doktorada ise 1500 TL yapıyoruz.

"Üniversitelerde kariyer merkezleri kuracağız"

Türkiye dijital dönüşümü tamamlamak zorundadır. Dijital teknolojilerin kullanılmasında öncü ülkelerin arasına girmek istiyoruz. Bunun için dijital dönüşüm ofisimiz, kamu kurumlarım ve özel sektörümüzle birlikte çok daha güçlü adımlar atmayı kararlaştırdık. Üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurmak istiyoruz.

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Üniversitelerimizden mezun olan en yetenekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları sunarak kamuda veya özel sektörde değerlendirilebilmelerini sağlayacağız.

Çok büyük mücadeleler verdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte akademisyenlerimizin desteğine de ihtiyacımız var. Maalesef ABD ve Almanya ziyaretlerimde gördüm. Ülkemiz hakkında çok yanlış bilgiler dolanıyor. Bunları düzeltmek için sizlerle el ele çalışmamız gerekiyor.

Maalesef bu gezdiğim ülkeleri başındakilerin değil, medyalarının yönettiğini gördüm. Medyamız şöyle medyamız böyle diyorlar. Ben de kendilerine 'Medyayı boş verin halkınız ne diyor' diye sordum.

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"Medyayla demokrasi olmaz"

Biz de eskiden böyleydi. Bu ülkeyi medya yönetiyordu. Dördüncü kuvvet deyip durdular. Ben bunlarla değil, halkımızın ne dediğiyle ilgileniyorum. Halk varsa demokrasi vardır. Medyayla filan demokrasi olmaz. Öyle güçlü demokrasi olur ki, orada medya da güçlüdür. Bir siyasetçi medyasından korkuyorsa onun da sağlıklı bir şekilde siyaset yapması mümkün değildir.

Sayısal olarak büyük başarılara imza atmamıza rağmen, maalesef Asım'ın Nesli'bi yetiştirme konusundan eksiklikler olduğunu düşünüyorum.

"Uzun zamandır ilk defa..."

Çok uzun zamandır ilk defa gelişmelerin arkasından değil, önünden gidiyoruz.

Düne kadar Suriye bataklığına çekilmek istenen Türkiye, bugün Suriye halkının huzurunu sağlayan en önemli ülke konumuna gelmiştir. Türkiye'yi sahadan ve masadan dışlamak isteyenler bugün bizlerle konuşmak istiyor. Biz değişim, reform, yenilik gibi konulara sahip çıktığımız sürece önümüzde kapalı bir kapı kalmayacağını biliyoruz.

Üniversitelerin ve akademisyenlerin atalete düştüğü bir yerde gelişim beklemek beyhudedir. Üniversitelerimizi, olmaları gerektiği gibi, ülkemizin öncü kurumlarından biri haline getirmek istiyoruz.

Yeni öğretim yılı hem hocalarımıza hem öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun."