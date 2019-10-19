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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmazsa 120 saatin bittiği dakika başlarını ezeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak varılan mutabakata ilişkin "Salı günü süre bitiyor. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, başlarını ezeriz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı üzerinden Batılı ülkelere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi" dedi. Erdoğan, 120 saat içerisinde ABD ile mutabık kalınan şartlar yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Toplu açılış töreni vesilesiyle bir kez daha Kayseri'de olmaktan sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kayseri bugün bir başka coşkulu. Bu önemli günde Kayseri'den yükselen kararlılık sesi tüm dünyada yankılanıyor.

HANGİ ÇILGIN BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?

  • Baktık sınır güvenliği tehdit altında kolları sıvadık. "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?

Anlaşılan o ki bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce istiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa bugün de tanıyacaklar. Kıbrıs Harekatı'nda, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda tanıdıkları gibi tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya derslerini ala ala tanıyacaklar.

Kayseri'den yükselen bu ses inşallah birilerine ders olur. Barış Pınarı Harekatını başlatmamızdan bu yana akılla mantıkla devlet yönetimiyle izah edilmesi mümkün olmayan garip tepkiler var. Söylediğimiz yaptığımız gayet basit. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Suriyelilerin evine dönmeleri için güvenli şartları sağlayacağız diyoruz.

Son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düşünce kimin kim olduğunu gördük. Olmayınca oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi. Suriye meselesinin nasıl bu günlere geldiğini anlattık.

HAREKATA DEVAM EDERİZ!

  • Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. Teröristlerin belirlediğimiz bölge dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatı'nın sona ereceğini söyledi. grup toplantısında bir gecede bitirilmesini dile getirmiştik. Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. İki taraf da kendi anlayışına göre kamuoyuna açıklama yaptı. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Olursa olur 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeye devam ederiz.

Sayın Trump ile dün akşam görüştüm, bunları konuştum. Salı günü Sayın Putin ile görüşüp yolumuza devam edeceğiz. Harekat bölgesinin bir kısmında Rusya'nın korumasındaki rejim güçleri yer alıyor. Bunu Sayın Putin ile ele alacağız. Bir hal ve çaresi vardır. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

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