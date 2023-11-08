Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Erdoğan, Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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30 dakika önce