Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
OYNAT 03:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Güzel günler bizi bekliyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Güzel günler bizi bekliyor
Abone Ol Google News
Pendikteki metro inşaatında patlama

Pendik'teki metro inşaatında patlama

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bankayasığınarak kurtuldu

Bankaya
sığınarak kurtuldu

15 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.
İsrail yine çocukları hedef aldı

İsrail yine çocukları hedef aldı

​2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.
Hapishaneye dönüştü

Hapishaneye dönüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki tehlikeye dikkat çekti.
Hedefe az kaldı

Hedefe az kaldı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

​Bakan Koca, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek duyurdu.

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

İşgalci İsrail <br>Gazze'yi bombalıyor

İşgalci İsrail
Gazze'yi bombalıyor

​El-Şuruk Kulesi tamamen yıkıldı.

Uluslararası <br>topluma çağrı

Uluslararası
topluma çağrı

Türkiye'nin girişimiyle toplanan komite İsrail'e karşı 5 maddede anlaştı.

İki yıl hapsi istendi

İki yıl hapsi istendi

​Türk milleti ve devletini aşağılamıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.