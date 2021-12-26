Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateşin babası ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateşin babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Erdoğan görüşmesinde, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum, konuşuyor mu? Anne nerde? Ben Ömer beyle devamlı irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin İnşallah. O konuda da gerek Vali bey, gerekse Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum, namazlarımda da dua edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim' dedi.

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