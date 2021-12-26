Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.
Erdoğan görüşmesinde, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum, konuşuyor mu? Anne nerde? Ben Ömer beyle devamlı irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin İnşallah. O konuda da gerek Vali bey, gerekse Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum, namazlarımda da dua edeceğim" dedi.