Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK/YPGden hastaneye saldırının hesabını soracağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/YPG'den hastaneye saldırının hesabını soracağız

NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e seyahati öncesi basın toplantısı düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de hastaneye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin konuşan Erdoğan, "Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/YPGden hastaneye saldırının hesabını soracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Afrin'deki hastaneye saldırı

Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.

  • NATO müttefiki olarak kritik sorumluluklar üstleniyoruz. Ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

Biden ile görüşme

Biden ile ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk görüşmemiz olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş, 24 nisan (Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesi) bizim için çok olumsuzdu. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildi. Türkiye rastgele bir ülke değildir.

"ABD F-35 sözleşmesine uymadı"

Savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konular var. F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı.

Beklentimiz amasız yaklaşımı ABD'den görmek. NATO Genel Sekreteri ile de görüşmemiz olacak. Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içinde olan bir dostumuz.

Merkez Bankası rezervi

MB döviz rezervi 100 milyar dolar. Şu an Merkez Bankamız döviz rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Müsilaj temizliği

Müsilaja karşı Marmara Denizi Eylem Komisyon'u kurduk. Gerekli tüm kurumlar ile organize bir şekilde çalışıyoruz. 71 noktada 7/24 esasına uygun olarak temizlik çalışmaları devam ediyor. 1700 metreküp müsilaj temizlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
OYNAT 01:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezerv miktarını da açıkladı. Erdoğan, 'Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. ' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması: Beklentimiz amasız fakatsız bir yaklaşımı ABD'den görmek
OYNAT 02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması: Beklentimiz amasız fakatsız bir yaklaşımı ABD'den görmek
NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e seyahati öncesi basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konular var. F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı. Beklentimiz amasız yaklaşımı ABD'den görmek. NATO Genel Sekreteri ile de görüşmemiz olacak. Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içinde olan bir dostumuz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

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