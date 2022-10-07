Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi

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