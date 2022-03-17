Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.