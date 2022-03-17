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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putinle telefonda görüştü
Putin - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.


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