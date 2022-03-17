Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Savaşı durdurun" mesajı: Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki resmi temaslarının ardından Ukrayna'nın Lviv kentinde mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden bu güne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz' dedi.