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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimleri görmeden titremeye başladılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle 6 benzemez ittifakını sandığa gömeceğiz. Altılı benzemez ittifakı seçimleri görmeden titremeye, sağdan soldan dökülmeye başladı" dedi. Erdoğan, "Türkiye’nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına girmesi 2023’teki seçimde yapılacak tercihe bağlıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimleri görmeden titremeye başladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. 16'ncı seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Tüm bu emeklerin mücadelelerin fedakarlıkların asıl meyvesini toplayacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye’nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına girmesi 2023’teki seçimde yapılacak tercihe bağlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir
OYNAT 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor. Sende öyle bir yürek yok. Yeri geldi vesayet odakları ile biz kavga ettik. Biz ettik, sen edemezsin.' diye konuştu.

Sarsıntı, Ukrayna - Rusya savaşıyla güvenlik boyutu da kazındı. Küresel kriz tehditler yanında fırsatlar da çıkardı. Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik.

Muhalefetin tek taahhüdü Türkiye'yi 20 yıl öncesine götürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na BM tepkisi: Bu zatın söylediklerinin ayrısı yalan yarısı yanlış
OYNAT 03:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na BM tepkisi: Bu zatın söylediklerinin ayrısı yalan yarısı yanlış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu zatın söylediklerinin ayrısı yalan, yarısı yanlış. 'Erdoğan BM'de gündeme getirdi mi?' diyor. Eline diline dursun. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz çünkü bunların kalpleri mühürlü. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki' şeklinde konuştu.


Kılıçdaroğlu'na BM eleştirisi

Bu zatın söylediklerinin ayrısı yalan, yarısı yanlış. 'Erdoğan BM’de gündeme getirdi mi?' diyor. Eline diline dursun. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz çünkü bunların kalpleri mühürlü. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki.

Kılıçdaroğlu'nun son hezeyanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'neden BM'de anlatmadın' diye seslendi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun son hezeyanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'neden BM'de anlatmadın' diye seslendi

Bu tür bir insandan yalandan başka ne beklersiniz. Bize saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zatın hezeyanlarına parti sözcümüz gerekli cevabı verdi. Kılıçdaroğlu'nun devlet yönetmek adına bildiği tek şey hastanelerde hastaların rehin kaldığı SSK Genel Müdürlüğüdür.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda ifade ettiği 'Kavga etmeye geliyorum' sözünü ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette kavgalar vardır. Biz vesayet odaklarıyla kavga ettik, sen edemezsin.

Göreve geldiğimizden bu yana terörün kökünü kazıdık mı, kazıdık kazımaya devam ediyor muyuz, ediyoruz. Sınır içinde, sınır dışında her şeye rağmen başta Amerika olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkeleri binlerce TIR dolusu her şeyi Türkiye’nin içindeki teröristlere gönderdiler, onun da mücadelesini verdik. Bu teröristler ile mücadeleyi nerede kiminle yapıyorsunuz, biz sizinle NATO’da beraber değil miyiz? NATO’da beraber olduğunuz Türkiye’ye tehlike olanlara dirsek gösterdiniz mi? Tabi bunların sözlerine güven olmaz. Bunlar bizim bu işlerle alakamız yok derler, tehdit oluştururlar ve ne yazık ki hiçbirine güven olmaz. Biz bildiğimiz yoldan sapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.

(Kılıçdaroğlu'nun) PKK'sından FETÖ'süne ve DHKP-C'sine kadar pek çok terör örgütüyle, ülkemizle ve bölgemizle ilgili alçakça niyetleri olan tüm uluslararası güçlerin maşalığını yaptığının şahidiyiz."

Bu adamı (Kılıçdaroğlu) nerede görürsünüz? Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle kol kola yürüdüğünü görürsünüz. Yandaşlarıyla beraber teröristlerin cenaze törenlerinde görürsünüz.

Kılıçdaroğlu'nun kavga edeceğiz çıkışı

Havalimanına geldiğimizde on binler oradaydı ama Bay Kemal FETÖ'cülerin desteğiyle Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir.

'Seçimleri görmeden titremeye başladılar'

Allah'ın izniyle 6 benzemez ittifakını sandığa gömeceğiz. Altılı benzemez ittifakı seçimleri görmeden titremeye, sağdan soldan dökülmeye başladı.

"Sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz"


Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.


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