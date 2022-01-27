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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedef Kabaş'a arka çıkan muhalefete sert çıktı: CHP’ye ‘ahır’ denilse ne yapardınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Sedef Kabaş’la ilgili, “Hukuk neyi gerektiriyorsa gereği yapılacaktır” derken, Kabaş’a arka çıkan muhalefete de sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, “Herhalde CHP’nin genel merkezine ahır yakıştırması yapanlara CHP yönetimi iyi bir dille bakmaz” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedef Kabaşa arka çıkan muhalefete sert çıktı: CHP’ye ‘ahır’ denilse ne yapardınız ​ ​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarında CHP'ye yaptığı eleştiriler dikkat çekti.

MUHATABI AKSU DEĞİL

Sezen Aksu’nun 2017 yılında yazdığı şarkının sözlerinin gündeme gelmesi sonrasıda yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ama diğer taraftan ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem” dedi.

PRİM VERMEYİZ

Gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanmasına ilişkin bir soruya ise Erdoğan, “Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Dolayısıyla bizim bunlara prim vermemiz söz konusu olamaz. Hukuk neyi gerektiriyorsa, sonucu ne olursa olsun burada gereği yapılacaktır” yanıtı verdi.

CHP’YE ‘AHIR’ YAKIŞTIRMASI YAPILSA...

Erdoğan, CHP’nin, Türk Ceza Kanunu’ndan “Cumhurbaşkanına hakaret” maddesinin kaldırılmasına ilişkin teklifiyle ilgili de “CHP’nin Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesinin kaldırılması teklifi tam bir garabet. Milletin evi dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim merkezine ahır benzetmesi de tümüyle bu aziz millete hakarettir, edepsizliktir. Muhalefetin de bu kadar ağır sözleri ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı gibi göstermesi, bunların edebini, siyasi ahlakını gösteriyor. Herhalde CHP’nin genel merkezine ahır yakıştırması yapanlara CHP yönetimi iyi bir dille bakmaz” değerlendirmesini yaptı.

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