Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: Bu millete bir oğlan değil 5 oğlan feda olsun

6 yıl önce Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz DHKP-C terör örgütü üyeleri tarafından makamında şehit edildi.

Kiraz'ın ölüm emrini, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in affettiği DHKP-C'li terörist Hüseyin Fevzi Tekin vermişti. Türkiye şehidini 6. yıl dönümünde rahmetle anarken, Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın, TVNET'in 'Şehit Savcı' belgeselindeki sözleri izleyenleri duygulandırıyor. Baba Kiraz, şehit savcının çocukluğundan bu yana, çalışkanlığını anlatıyor. Mehmet Selim Kiraz'ın öğrencilik döneminde dahi ev bütçesine katkı sağlamak için terzilik yaptığını anlatan Hakkı Kiraz, 'Asla boş durmak istemezdi' dedi. Hakkı Kiraz, ' Bu millet öyle bir millet ki şehit olmak için sıraya girecek, yarışacak bir millet. O kadar asil bir millet ki, bu millet uğruna şehit verildiğinde iftihar ediyorsun. Bu millete bir oğlan değil, 5 oğlan feda olsun' dedi.



Gazeteci Kemal Gümüş'ün o dönemde söyledikleri de dikkat çekiciydi Gümüş, 'DHKP-C'li teröristler görüşmek için CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu istedi. Tanrıkulu gelmiş olsaydı belki bir şeyler değişebilirdi. Teröristler özellikle onu istediler. O da 'geliyorum' dedikten sonra telefonunu kapatmıştı. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yaptığı daha sonra ortaya çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.

