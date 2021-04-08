Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, 31 Mart 2015'te görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ı kabul etti.
"Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de kabulde hazır bulundu. KURAN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI HEDİYESİ Erdoğan, Savcı Kiraz'ın babasına Kuran-ı Kerim, annesine ise Türk bayrağı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
GÜNDEM
Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma: Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız
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Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.
Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü.
Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı.
Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.
Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
İki terörist de olay sırasında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
OYNAT 04:12
Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: Bu millete bir oğlan değil 5 oğlan feda olsun
6 yıl önce Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz DHKP-C terör örgütü üyeleri tarafından makamında şehit edildi.
Kiraz'ın ölüm emrini, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in affettiği DHKP-C'li terörist Hüseyin Fevzi Tekin vermişti. Türkiye şehidini 6. yıl dönümünde rahmetle anarken, Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın, TVNET'in 'Şehit Savcı' belgeselindeki sözleri izleyenleri duygulandırıyor. Baba Kiraz, şehit savcının çocukluğundan bu yana, çalışkanlığını anlatıyor. Mehmet Selim Kiraz'ın öğrencilik döneminde dahi ev bütçesine katkı sağlamak için terzilik yaptığını anlatan Hakkı Kiraz, 'Asla boş durmak istemezdi' dedi. Hakkı Kiraz, ' Bu millet öyle bir millet ki şehit olmak için sıraya girecek, yarışacak bir millet. O kadar asil bir millet ki, bu millet uğruna şehit verildiğinde iftihar ediyorsun. Bu millete bir oğlan değil, 5 oğlan feda olsun' dedi. Gazeteci Kemal Gümüş'ün o dönemde söyledikleri de dikkat çekiciydi Gümüş, 'DHKP-C'li teröristler görüşmek için CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu istedi. Tanrıkulu gelmiş olsaydı belki bir şeyler değişebilirdi. Teröristler özellikle onu istediler. O da 'geliyorum' dedikten sonra telefonunu kapatmıştı. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yaptığı daha sonra ortaya çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.