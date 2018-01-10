Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonları yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Adalet Şurası düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Devleti yönetenlerin birinci vazifesi adaleti sağlamaktır.

Bizim medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur.

Hukuk başkadır, kanun başkadır, adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet vermeyen hukuk da kanun da hükümsüzdür.

Bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef, bu bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Orayı o kendi sinsi emelleri için acımasız kullandılar. Oradan da en büyük zulmü bir gördük.

Her şey yolunda giderken adaletle davranmak nispeten daha kolay olabilir. Zor olan kriz dönemlerinde aynı davranışı sergileyebilmektir. Şu anda biz 1. Adalet Şurası'nı yapıyoruz. Bu çok ama çok önemli. Zira Rabbimizin emri ilahisi, bütün işlerinizde istişare edinizdir.

REKLAM

Bugün adına Danıştay denen kurum, ilk kurulduğunda 'Şura-yı Devlet'ti. Biz Danıtaş olarak devletimize nasıl yardımcı olabiliriz düşünceleri üzerinde hassasiyetlerini hep kendilerinden dinlemişimdir. Ecdad bunun için kurmuş ki yanlışa düşülmesin.

Ülkemden kaçıp giden o malum teröristi Amerika'da besleyen kişiler, "ver bize bunu" dediğimizde vermiyor. Bizden 12 terörist istediler, biz onlar 15 sene içerisinde verdik. Şu anda yargı makamlarımız bu kişi ile ilgili kararlarını veriyor, bütün dosyaları gönderiyor. Hukuka, kanuna, zerre kadar saygıları yok. Siyasi kararlarla Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün. Ben bunların kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum, inanmıyorum.

Milletimizden ricam

Milletimizden ricam, adalet teşkilatımızı, özellikle hakimlerimizi ve savcılarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlara itibar etmemeleridir. Davalar sonuçlanıp kararlar ortaya çıktığında, varsa eksiği fazlası bunları hep birlikte konuşuruz, tartışırız. Bu aşamada bizlere ve milletimize düşen; sabırlı olmak, adalet teşkilatımızın işini kolaylaştırmaktır.

REKLAM

Sonları yaklaşıyor

Demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku, refahı sadece kendileri için isteyip sıra başkalarına geldiğinde başımıza en büyük faşist, en büyük diktatör, en büyük sömürgeci kesilenlerin sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar adaletsizliği, bu kadar zulmü kaldıramaz.