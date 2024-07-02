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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud'u kabul etti.

14:40 - 2/07/2024 Salı
AA
Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Güler de hazır bulundu.
Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Güler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud'u kabul etti.

Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsi reklam ajansı olarak kullandıkları basın mensuplarına Roma turuyla diyet borcu ödediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yerel seçimler sonrasında verdiği sözleri unuttuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti. Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar. Medya mensuplarına Roma turu ile diyet borcu ödeniyor. Makam odalarında vatandaş darp etmek, kadınların hayata katılım alanlarını kısıtlamak, Arapça tabelalara savaş açmak, gençlerimize hizmet eden vakıflara baskı kurmak dışında hiçbir şey yapmadılar." ifadelerini kullandı

#Recep Tayyip Erdoğan
#Suudi Arabistan
#Halid bin Selman el-Suud
19 dakika önce
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