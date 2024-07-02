Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud'u kabul etti.
Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yerel seçimler sonrasında verdiği sözleri unuttuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti. Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar. Medya mensuplarına Roma turu ile diyet borcu ödeniyor. Makam odalarında vatandaş darp etmek, kadınların hayata katılım alanlarını kısıtlamak, Arapça tabelalara savaş açmak, gençlerimize hizmet eden vakıflara baskı kurmak dışında hiçbir şey yapmadılar." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da, AK Parti'nin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli mesajlar verdi. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelerdeki kayırmacılığa vurgu yaparak, “Cinsiyetsizleştirme politikalarına destek vermek ve belediye binalarını LGBT paçavralarıyla donatma dışında herhangi bir icraatleri olmadı” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da, AK Parti'nin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Vandallık yapmak sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız." dedi.