Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegramdan bugünkü mesaisini paylaştı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programıyla ilgili olarak Telegram'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, “Sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyor, sizi muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle AK Parti’nin Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük kongrelerine canlı bağlantı ile katılacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programıyla ilgili olarak Telegram hesabından bilgi verdi. "Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 1:30’da bu illerimize İstanbul’dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim.

Akşam üstü 5:30’da Darüşşafaka Yönetim Kurulu’yla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmî programlarımızı tamamlayacağız.

Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum."

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