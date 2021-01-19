Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programıyla ilgili olarak Telegram hesabından bilgi verdi. "Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 1:30’da bu illerimize İstanbul’dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim.

Akşam üstü 5:30’da Darüşşafaka Yönetim Kurulu’yla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmî programlarımızı tamamlayacağız.

Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan mesaisini paylaştı: Günaydın sevgili kardeşim