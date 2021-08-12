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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG heyetiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Yerli otomobil çalışmalarındaki son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Görüşmede; TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

TOGG
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşünde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi twitter hesabından paylaşıldı.


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