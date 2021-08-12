Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Yerli otomobil çalışmalarındaki son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Görüşmede; TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

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