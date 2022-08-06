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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'u test etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" için geldiği Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg ile test sürüşü yaptı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Toggu test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'u test etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı.

Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un direksiyonuna geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un direksiyonuna geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli otomobil TOGG'un son test aracı ile deneme sürüşü yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG direksiyonundaki ilk görüntüleri


Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.

Erdoğan'dan Togg paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada Togg'un direksiyonuna geçtiği görüntüleri paylaşarak, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî" ifadelerini kullandı.

"2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız"

Erdoğan'ın Kocaeli'deki programda Togg ile yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Türkiye'nin otomobilinin de belirlediğimiz takvime göre uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah, 29 Ekim 2022'de Togg'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız.

'Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız' diyenlere inat, Türkiye'nin otomobilini milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ülkemizi savunma sanayisinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirdiysek, inşallah elektrikli otomobilde de benzer başarıyı muhakkak yakalayacağız."

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