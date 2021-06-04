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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK, disiplini, yetenekleri caydırıcılığı ve kararlılığıyla harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir" dedi.

Erdoğan, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biriyiz
OYNAT 00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biriyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor.

TSK, disiplini, yetenekleri caydırıcılığı ile harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir.' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi" şeklinde konuştu.

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