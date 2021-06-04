Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir

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Mersin'de devleti milyonlarca lira zarara uğratmışlar: Suç örgütü çökertildi

Mersin merkezli 14 ilde suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 53 kişi, adliyeye sevk edildi. Şahısların paravan şirketler kurarak vergi dairesi, İŞKUR ve SGK gibi kurumları yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden sigortalı gösterdikleri kişilere yatan bin 168 TL pandemi yardımını da kendi aralarında bölüştükleri tespit edildi.