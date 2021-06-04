Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK, disiplini, yetenekleri caydırıcılığı ve kararlılığıyla harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir" dedi.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılıyor.
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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılıyor.
Erdoğan, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi" şeklinde konuştu.