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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TTB'nin başına terör örgütünden birini getirdiler

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği'ne değindi. Erdoğan, ''Meslek kuruluşlarının artık sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısıdır, barolarla ilgili sıkıntının çözümü konusunda gerçekleştirdiğimiz kanun değişikliği ile önemli bir adım atmıştır. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, düşünebiliyor musunuz terör örgütünden birini getirip TTB’nin başına koyuyorlar. Bunun adı terör örgütlerinin STK’lara adeta el koyması hadisesidir'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir'' açıklamasında bulundu.

  • Erdoğan, ''Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır'' ifadelerini kullandı.

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''Terör örgütlerinden birini getirip TTB'nin başına koyuyorlar''

TTB'nin Anayasa'ya aykırı faaliyet gösterdiğini ifade eden Erdoğan, ''TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimi, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır'' dedi.

  • Erdoğan, ''Meslek kuruluşlarının artık sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısıdır, barolarla ilgili sıkıntının çözümü konusunda gerçekleştirdiğimiz kanun değişikliği ile önemli bir adım atmıştır. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, düşünebiliyor musunuz terör örgütünden birini getirip TTB’nin başına koyuyorlar. Bunun adı terör örgütlerinin STK’lara adeta el koyması hadisesidir. Sağlıkta attığımız adımlar ortada, bu hükümetin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi sağlık. Bütün fiziki alt yapısı ile tarihinde görmediği yatırımları gerçekleştirmiş olan bu hükümete kalkıp da çirkin yaklaşımlarda bulunmak kabul edilebilir bir şey değildir'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Çoklu Baro Sistemi'nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da çalışmayı başarılı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum'' açıklamalarında bulundu.

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