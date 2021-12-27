Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVAya yılmak usanmak yakışmaz
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA'ya yılmak usanmak yakışmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) bir gencin sorularını yanıtladı. TÜGVA'ya yılmanın, usanmanın yakışmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVAya yılmak usanmak yakışmaz
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenindeki konuşması öncesi TÜGVA'lı bir gencin sorularını cevapladı.

"TÜGVA gençleri sizlerden küçük bir mesaj beliyor. Biliyorsunuz çok kötü zamanlardan geçtik ama toparlandı" diyen gence yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜGVA'ya küçük mesaj veremem ki. TÜGVA büyük mesajların muhatabıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA'ya yılmak usanmak yakışmaz
OYNAT 01:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA'ya yılmak usanmak yakışmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) bir gencin sorularını yanıtladı. TÜGVA'ya yılmanın, usanmanın yakışmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

"CAN TENDE OLDUĞU SÜRECE BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

"TÜGVA'yı hiç yılmadan aynen Üstat gibi davasında usanmadan yoluna devam etmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çünkü TÜGVA'ya yılmak, usanmak yakışmaz. Diri olarak yola devam yakışır. Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri sanat zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri sanat zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür mücadelesi zulüm düzeninin değişmesi içindir
OYNAT 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür mücadelesi zulüm düzeninin değişmesi içindir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' mücadelesi sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen bu düzenin değişmesi içindir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz insanı, insanın kurdu olarak değil şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan eşref-i mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir. İnsanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz.' ifadelerini kullandı.

İstifa sloganları altında 3 puan

'İstifa' sloganları altında 3 puan

​Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​AFAD, Datça'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVAya yılmak usanmak yakışmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.
'Bu ne biçim<br>Fenerbahçe!'

'Bu ne biçim
Fenerbahçe!'

​Tribünler Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti.

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Asiye'ye doku ameliyatı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.