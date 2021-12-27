Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA'ya yılmak usanmak yakışmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri törenindeki konuşması öncesi TÜGVA'lı bir gencin sorularını cevapladı.

"TÜGVA gençleri sizlerden küçük bir mesaj beliyor. Biliyorsunuz çok kötü zamanlardan geçtik ama toparlandı" diyen gence yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜGVA'ya küçük mesaj veremem ki. TÜGVA büyük mesajların muhatabıdır." dedi.

"CAN TENDE OLDUĞU SÜRECE BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

"TÜGVA'yı hiç yılmadan aynen Üstat gibi davasında usanmadan yoluna devam etmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çünkü TÜGVA'ya yılmak, usanmak yakışmaz. Diri olarak yola devam yakışır. Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

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