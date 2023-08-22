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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sınırlarından ibaret değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedefleri hayal değil. Gözümüzü 2053'e diktik'' açıklamasında bulundu. 'Türkiye mevcut sınırlarından ibaret ülke değildir' diyen Erdoğan, ''Tarihi, siyasi, sosyal etki alanının genişliğiyle dünyada eşine benzerine az rastlanır devletin vatandaşlarıyız. Ülkenin dinamiklerini kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret gören herkes bugüne kadar hüsrana uğramıştır. Diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor'' ifadelerini kullandı.

14:24 . 22/08/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yurt dışı Müteahhitlik hizmetleri ödüllerini alan firmaları ve temsilcilerini tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti listesinin 2022 yılı sonuçları belli oldu. Ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan müteahhitlere ödüllerini vereceğiz.


Müteahhit ve müşavirlik firmalarının böylesi yüksek rakamlarla listede yer alması önemli bir başarıdır. Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitler tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe ve duydukça gururlanıyoruz. Sizlerin kazancının ülkemizin kazancı olduğu anlayışıyla hali hazırda proje varsa telkini ısrara çeviriyoruz.


Gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarını yenileme ihtiyacı da giderek artıyor. 21 yılda gerçekleştirilen büyük altyapı hamlesi müteahhitlerimizi hem tecrübe hem de ekipman açısından öne çıkardı. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi bekliyorum. Savunma sanayinde nasıl kısa sürede sıçrama yaptıysak müteahhitlikte de ciro ve işleri hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.


Gözümüzü 2053'e diktik


Biz 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor, o kadar siyasi ömürleri olacak mı diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti. 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Gençlerin gözünde 2053 hedeflerini hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için hedefler artık birer hayal değil. Sizlerin de tüm hesaplarınızı Türkiye'nin 2053'te ulaşacağı yere göre yaptığınıza inanıyorum. Sizleri Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli görevler bekliyor.


Türkiye mevcut sınırlarından ibaret ülke değildir. Tarihi, siyasi, sosyal etki alanının genişliğiyle dünyada eşine benzerine az rastlanır devletin vatandaşlarıyız. Ülkenin dinamiklerini kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret gören herkes bugüne kadar hüsrana uğramıştır. Diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Bu sorumluluğu hayata geçirecek olan sizlersiniz. Çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak ülkemize çok daha büyük kazançlar sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonra da mücadelenizde yanınızda yer alacağımdan şüpheniz olmasın.


Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, ihyada, gönül kazanmada olur. öteki rekabetler siyasetin cilvesidir, hak ettiği kadar değere sahiptir.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim öncesi çizilen tablonun asılsız olduğunu yabancı yatırımcı da anladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim öncesi çizilen tablonun asılsız olduğunu yabancı yatırımcı da anladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz. Her serzenişi duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da geçmiş zaman hatırası olarak yâd edeceğiz. Seçim öncesi iftira kampanyaları ile çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen içeride ve karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye Müteahhitler Birliği
#Başarı Ödülleri
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