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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmesi dolayısıyla Serdar Berdimuhamedov'a da tebriklerini iletti

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı seçilmesi dolayısıyla Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov yönetiminde örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülkenin, elde ettiği kazanımları daha da ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de pekişmeye devam edeceğini dile getirdi.

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