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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistana gidecek
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuğa istismar iddiasına açıklama: Bu konudaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılı öğrencilere müjde: Asgari ücret kadar destek verilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Konuşmasının bir bölümünde gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programının müjdesini verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, osyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar desteği vereceğiz. dedi.
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YÖKün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız. ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarında işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık.
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Yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredi miktarlarının da arttığının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
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Son müjdemizi de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın göreve geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2550 liraya yükseltmiştik.
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Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık, hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık.
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Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liraya çıkartıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılı öğrencilere müjde: Asgari ücret kadar destek verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada başarılı öğrencilere destek ödemesi yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar desteği vereceğiz." dedi.
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