Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek

Saadet Partili Karaduman CHP'li Kaya'ya tepki: AGD'yi itham etmeye kalkışmak kimsenin hadi değil

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, vakıf ve dernekleri hedef alan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya tepki gösterdi. Karaduman 'İnancımıza, ahlakımıza, insaf ve vicdana sığmayan menfur bir saldırı üzerinden toptancı bir yaklaşımla bütün cemaatleri, dernek ve vakıfları itham etmeye kalkışmak ne adalet, ne vicdan ne de izanla açıklanabilir. Hele ki ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine öncülük etmiş olan Anadolu Gençlik Derneğimizi (AGD) itham etmeye çalışmak da kimsenin hakkı, kimsenin haddi değildir' ifadelerini kullandı.