AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize, hükümetimize ve ittifakımıza olan inancını ve güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız" diye konuştu. Adıyaman Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Adıyaman'da 45 bin 305 hak sahibi belirlendiğini kaydetti ve 2 bin 798 konutumuzun teslimini yaptıklarını belirtti.

YIL SONUNA KADAR 32 BİN KONUT DAHA

Halen inşası süren 32 bin konutun yıl sonuna kadar peyderpey teslim edileceğini dile getiren Erdoğan, deprem bölgesinde son 1 yılda yapılan çalışmaların anlatıldığı videonun da izletildiği törende, "Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık. Bunlar sadece 3-5 dakikaya sığdırabildiklerimiz, çok daha fazlasını hayata geçirdiğimizi sizler zaten biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMI

Sadece konut ve iş yeri yapmakla şehirlerin caddelerini ve meydanlarını yeniden düzenlemekle kalmadıklarını, söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Adıyaman'ımıza savunma sanayii şirketlerimizin ortaklığıyla ve TUSAŞ'ın koordinasyonunda hem laboratuvar test altyapısı hem de kablo, konnektör ve kablaj üretim tesisi kuruyoruz. İnşası süren bu tesis, inşallah yıl sonuna doğru faaliyete geçecektir. Böylece sanayi alanında zaten ciddi bir atılım içinde olan şehrimizi savunma sanayimizin de merkezlerinden biri haline dönüştüreceğiz.

KİMSE ALTINDAN KALKAMAZDI

Daha pek çok projeyle Adıyaman'ı ve tüm deprem şehirlerini eskisinden daha mamur ve müreffeh hale getirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Emin olun dünyada 14 milyon insanı etkileyen, 11 ilimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyümüzde yıkıma yol açan böylesine büyük bir felaketin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek başka bir ülke yoktur" dedi.

BUNLAR İÇİN SARF ETTİĞİMİZ HER NEFES ZİYAN

Cumhur İttifakı olarak vatandaşların umutlarını asla boşa çıkarmayacaklarını, devletin tüm imkanlarıyla depremzede şehirleri en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; muhalefetin ne yaptığını, ne söylediğini 3 kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldıklarını asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz her nefesi ziyan olarak görüyoruz. Eskisi, yenisi ve sütre gerisinden idare nedeniyle CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan, kifayetsiz muhterislerdir.”

BELEDİYECİLİKTE BİZİMLE YARIŞAMAZLAR

Erdoğan, hizmet ve eser siyasetinde kendileriyle aşık atabilecek kimsenin çıkmadığını, bugüne kadar hep kendileriyle yarışıp kendi vizyonlarını aşmaya çalıştıklarını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Dolayısıyla belediyelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizle iktidardaki 21 yılı aşan müktesebatımızı harmanlayarak her açıdan kapsayıcı, pratik ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir yol haritası çıkardık. 31 Mart'ta milletimizin onayını aldıktan sonra seçim beyannamemizi adım adım hayata geçireceğiz. Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız şu gerçeği kabul ediyor; belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur."

Akıllara ziyan arayışlar

"Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde biri dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor. Şimdi de önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Akla gelen gelmeyen, nice karanlık pazarlıkla garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıp duruyorlar. Bir yandan da kendi içlerinde saç saça, baş başa kavga halindeler."

CHP’DE HER GÜN YENi SKANDAL

Adıyaman halkının, acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmediğini, onların oyunlarına gelmediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kestiler, sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Bununla da kalmadılar, Cumhurbaşkanı adaylarının yanında yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin, 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz.”







