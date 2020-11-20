Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Fleets özelliğini kullandı

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

TEKNOLOJİ Instagram'dan sonra Twitter'a da hikaye özelliği geldi: Twitter Fleets nasıl kullanılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı Cumalar" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.

OYNAT 00:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan gizli anayasa çalışmalarına tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gizli anayasa çalışmalarına da tepki gösteren Erdoğan, 'Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı.' ifadesini kullandı.

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Twitter Fleets nedir?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilenTwitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

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