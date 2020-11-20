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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Fleets özelliğini kullandı

İlk olarak 17 Kasım’da açıklanan ve aşamalı olarak ülkelerin kullanımına sunulan Twitter Fleet özelliği Türkiye’de kullanıcıların hizmetine açıldı.Twitter'a gelen hikaye özelliğini kullanmaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk Fleet paylaşımını yaparak arka planda Ayosofya Camii manzarası ile birlikte ‘Hayırlı Cumalar’ mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk fleet'i
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk fleet'i

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

  • Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

Instagram'dan sonra Twitter'a da hikaye özelliği geldi: Twitter Fleets nasıl kullanılır?
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Instagram'dan sonra Twitter'a da hikaye özelliği geldi: Twitter Fleets nasıl kullanılır?

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Twitter Fleets nedir?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilenTwitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.


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