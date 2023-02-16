Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü

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Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Erdoğan ve Bahçeli, deprem felaketinin ardından ilk kez bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi 2 Şubat günü evinde ziyaret etmişti