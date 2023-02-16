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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi bir saat sürdü.

15:31 . 16/02/2023 Perşembe
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Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Erdoğan ve Bahçeli, deprem felaketinin ardından ilk kez bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi 2 Şubat günü evinde ziyaret etmişti


#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#görüşme
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü
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