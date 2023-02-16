Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Erdoğan ve Bahçeli, deprem felaketinin ardından ilk kez bir araya geldi.