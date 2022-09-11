Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin arasında kritik görüşme: Masada tahıl koridoru var

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından temmuz ayında İstanbul'da varılan tahıl koridoru anlaşmasının şu ana kadar amacına uygun kıtlık çeken ülkelere yardım için kullanılmadığını dile getiren Rusya Lideri Putin'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ne gibi talepleri olacağı şekillenmeye başladı.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Önceki gün Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi'ni toplayarak Ukrayna savaşının gidişatının yanı sıra 'tahıl koridoru' meselesini de kurmaylarıyla masaya yatıran Putin birkaç maddeden oluşan beklentilerini sıraladı. 'Tahıl koridoru' anlaşmasında baş müzakereci rolündeki Türkiye'nin çabalarını bir kez daha öven Rusya lideri, 87 gemiyle 2 milyon ton tahılın Ukrayna'dan çıktığını ancak bunların sadece 60 bin tonunun gerçekten ihtiyaç duyan Asya ve Afrika ülkelerine ulaştığını söyledi.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatı yapılmasından Rusya rahatsız tabii ki' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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'BATI ENGELLİYOR'

Temmuz anlaşmasında yer almasına rağmen Rus tahılının pazara erişiminin Batılı ülkeler tarafından engellendiğini öne süren Putin, 'Rusya'dan yük alan gemilerin limanlara yanaşması yasaklanıyor, sigorta şirketleri tahıl yükünü sigortalamıyor. Böylece Rus tahılı piyasaya çıkamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu ayrıntılı biçimde ele alacağız. Rusya yıl sonun kadar gerçekten kıtlık ve açlık çeken ülkelere 30 milyon ton tahıl ulaştırmak istiyor' diye konuştu.

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'YOKSA KITLIK OLUR'

Putin, 'Bu yıl Rusya'daki tahıl rekoltesi çok iyi. Ancak tarım sektörünün elindeki tahılı dünya piyasalarına çıkaramaması durumunda önümüzdeki yıl için ekip biçmesi imkansız hale gelecek. Dolayısıyla 2023 yılında yine bu günlerde dünya gerçek kıtlıkla karşılaşacak' ifadelerini kullandı. Tahılla ilgili Putin'in sıraladığı bu iki önemli madde, Erdoğan'dan Rus tahılının dünyaya açılması için yardım isteyeceği, aksi takdirde Rusya'nın 'Tahıl koridoru' anlaşmasını revize ederek durdurma adımı atabileceği şeklinde yorumlandı.

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GÜBRE DE KRİTİK BAŞLIK

Şanghay zirvesinde Rusya'nın ürettiği gübre konusu da gündeme gelecek. Tahıl gibi Rus gübresinin de engellendiğini dile getiren Putin, 'Batı'nın bize uyguladığı yasadışı yaptırımlar yüzünden yüzbinlerce ton Rus yapay gübresi Avrupa limanlarında bekliyor. Biz karşılığında para almaksızın yaklaşık 2 milyon ton gübreyi gerçekten ihtiyacı olan ülkelere hibe olarak vermeye hazırız' dedi.