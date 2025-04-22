Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şahbaz Şerif'ten basın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu takdir ettiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.
Bugüne kadar Pakistan'la uluslararası platformda Filistin'in haklı davasına desteğimizi ortaya koyduk.
Sözlerime son verirken bugün Van'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
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