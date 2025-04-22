Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.





Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattı Gündem / Politika





Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la her konuda uyum içerisinde olduklarını belirterek, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif ise yaptığı açıklamada Erdoğan'ın mücadelesinin Türkiye'yi farklı bir yere taşıdığını belirterek, "Çok cesur ve büyük bir lider. Büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz, aynı zaman halkların kalbini kazanan kişidir. Sevgili kardeşim Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.





Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattı Gündem / Politika





Terörle mücadelede Pakistan'a tam destek

Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle Sayın Başbakan'a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı temaslar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğinin baki olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretim vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. İslamabad'da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Pakistan arasında yeni iş birliklerinin sinyali

Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu takdir ediyoruz"

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin bölgelerdeki barış ve istikrara şüphesiz önemli katkı sağladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'la hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan'la Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Van'daki trafik kazası

Van Hakkari yolunda meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Erdoğan, "Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibariyle tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor. Yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbimden sabır niyaz ediyorum" dedi.





"Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattı"

Şahbaz Şerif'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın mücadelesi Türkiye'yi farklı bir yere taşıdı, çok cesur ve büyük bir lider.

Büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz, aynı zaman halkların kalbini kazanan kişidir. Sevgili kardeşim Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz.

Erdoğan her felakette yardımımıza koştu.

Türkiye'nin Pakistan'a sürekli terörle mücadele faaliyetlerinde vermiş olduğu destekten teşekkür ediyorum.

Ulusal ve bölgesel meseleleri de ele aldık.

Buradaki canavarca soykırımı ve 50 binden fazla Filistinlinin öldürülmesini kınıyoruz.

Ümmetin birliğini sağlamalıyız.

Filistin halkına kesinti olmadan insani yardım gönderilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Erdoğan'a Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.

KKTC'ye olan desteğimizi yineledik.

Pakistan ve Türkiye yeni bazı hedeflere çok muhteşem hedeflere ulaşacakları inşallah.







