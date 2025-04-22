Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ile Şerif, baş başa yapılan görüşmeden sonra birlikte akşam yemeği yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif, yemeğin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.