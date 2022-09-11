Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardımları ele alındı. Pakistan Başbakanı Şerif desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Pakistan’da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye’nin yardım faaliyetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin arasında kritik görüşme: Masada tahıl koridoru var
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin arasında kritik görüşme: Masada tahıl koridoru var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefon görüşmesi yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı ile görüştü: Büyükelçi atanması konusunda adımlar kısa sürede atılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı ile görüştü: Büyükelçi atanması konusunda adımlar kısa sürede atılacak
Toplu ulaşıma kış tarifesi

Toplu ulaşıma kış tarifesi

​İstanbul'da yarın bu saatlerde ücretsiz olacak.
30 günde 30 şehir gezdi

30 günde 30 şehir gezdi

​Bisikletiyle 4 bin kilometre yol yaptı
İsviçre’de doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

​İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

​Özelliğini öğrenince çok şaşıracaksınız.

​İstanbul trafiğinde okul hazırlığı

​Bakan Nebati: Borsa İstanbul iki aydır rekor üstüne rekor tazeliyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.