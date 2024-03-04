|
Gündem

Şahbaz Şerif yeniden Başbakan

Pakistan’da, İmran Han’ın görevden alınmasıyla 11 Nisan 2022'de başbakan seçilen Şahbaz Şerif, ülkede yapılan genel seçimler sonrası oluşan ittifakın desteğiyle yeniden başbakan seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’i telefonla arayarak tebrik etti.

04:00 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:29 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şahbaz Şerif.
Şahbaz Şerif.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez başbakan seçildiğini duyurdu. The Dawn gazetesinin haberine göre, PML-N, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve farklı siyasi partilerden oluşan ittifakın ortak adayı Şerif, Pakistan'ın yeni Başbakanı oldu. Başbakanlık seçiminde, Şerif'in rakibi olan ve eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy aldı. Şerif, 2022-2023 arasında da Pakistan Başkanı olarak görev yapmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade ederek, Pakistan halkına taziye dileklerini de iletti.



#Pakistan
#Şahbaz Şerif
#Politika
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Bingöl Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati