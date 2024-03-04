Şahbaz Şerif yeniden Başbakan

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez başbakan seçildiğini duyurdu. The Dawn gazetesinin haberine göre, PML-N, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve farklı siyasi partilerden oluşan ittifakın ortak adayı Şerif, Pakistan'ın yeni Başbakanı oldu. Başbakanlık seçiminde, Şerif'in rakibi olan ve eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy aldı. Şerif, 2022-2023 arasında da Pakistan Başkanı olarak görev yapmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade ederek, Pakistan halkına taziye dileklerini de iletti.