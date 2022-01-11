Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayeti yendik terörün başını ezdik

Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaşayan İnsan Hazineleri envanterinin temel şartı olan usta-çırak ilişkisi içerisindeki öğrenilme şartı, bizim ahilik geleneğimizin de esasını oluşturuyor.

Bilgileri ve becerileriyle ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz.

Bizim medeniyetimizde şehirler; mabetleri, meskenleri, caddeleri ve çarşılarıyla içinde yaşayan toplumun maddi birikimiyle birlikte maneviyatını da yansıtan birer ayna hüviyetindedir.

OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmalıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde konuştu. Dijital dönüşüm araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, dijital kurguların çevremizi kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlü tutmaktan geçiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm topluma bizim dışımızda üretilip dayatılanı değil, kendi kültür ve medeniyet değerlerimizde biçimlendirdiğimiz daha iyilerini sunmakla mükellefiz.' dedi. BiP'te paylaş

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"KÜLTÜREL MİRAS SAYIMIZ 21'E YÜKSELMİŞTİR"

2008 yılından bu yana UNESCO'ya en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler arasındayız. Kayıtlı kültürel miras sayımız 21'e yükselmiştir.

Ahilik kültürüyle yetişen insanlar toplumu bir arada tutan değerleri yaşatıyor.

Kalemle yazan, çekiçle döven, iğneyle diken mübarek eller bir yandan da gönüllerin fethi için gayret gösteriyor.

Dünyada geleneksel sanatların unutulmaya yüz tuttuğu çağda yaşayan insan hazineleri servetimizin büyümesi bu yola verdiğimiz önemi gösteriyor.

"SANATÇILARIMIZ PAHA BİÇİLMEZ ESERLER ORTAYA ÇIKARIYOR"

İşini güzel yapmak nesillerdir milletimizin ana gayesidir. Milletimiz farklı dallarda önemli ustalar yetiştirdi. Ülkemizin dört bir yanındaki ustalarımız, sanatçılarımız paha biçilmez eserler ortaya çıkarıyor. Böylece kültür ve sanat dünyamız zenginleşiyor.

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Her şehirde 'yaşayan insan hazinesi' sıfatını hak eden ustalarımız var. Ustalarımızı desteklemek bizim görevimiz.

Eser ve hizmet siyasetimizi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine inşa ettik. İnsanı merkeze almayan hiçbir inancın, hiçbir devletin uzun soluklu olması mümkün değildir. Biz de medeniyetimize sahip çıkan çalışmalar yapıyoruz.

İnternetin, yapay zekanın, dijital kurguların çevremizi kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak mecburiyetindeyiz.

"VESAYETİ YENDİK, TERÖRÜN BAŞINI EZDİK

Son iki asrını dış saldırılar yanı sıra kendi iç çekişmeleriyle geçiren bir milleti yeniden bir olma anlayışıyla bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Darbe girişimlerini önledik. 2023 hedeflerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik. Ülkemizi yatırımlarla donattık, geleceğe umutla bakmamızı sağladık.

Binlerce yıllık medeniyet inkişafımızı yeni bir heyecanla taçlandırmak istiyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz."