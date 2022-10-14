Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bartın'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.
OYNAT 00:59
Bakan Soylu: 14 kardeşimiz hayatını kaybetti
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'14 kardeşimiz hayatını kaybetti' ifadelerini kullandı
OYNAT 00:43
Bartın Valisi Arslan'dan patlamayla ilgili ilk açıklama
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde patlamayla ilgili açıklama yaptı.
OYNAT 00:41
Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OYNAT 00:35
Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Maden ocağından çıkan işçi, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi' dedi.
OYNAT 00:35
Bartın'da maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler