Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın deprem bölgesindeki illeri ziyarete başlayacağım

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan iki kız kardeşin babaları da enkazdan sağ çıkarıldı. Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün kurtarılan kız kardeşler Dilek (23) ve İrem Hancı (19), yıkıntıların altındaki anne, baba ve 3 kız kardeşinin de kurtulması için yıkılan apartmanda AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışması sonucu Hancı kardeşlerin babası 62 yaşındaki Erol Hancı da enkazdan 38 saat sonra sağ çıkartıldı. Babalarının enkazdan çıkarıldığını gören iki kardeş "Baba sana kurban olurum." diyerek seslendi. Çevredeki vatandaşlar da ekipleri başarılı çalışmalarından dolayı alkışladı. Baba Erol Hancı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.