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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın deprem bölgesindeki illeri ziyarete başlayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Yaptığı görüşmede yarın sabah deprem bölgesini ziyaret edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adıyaman'a da uğrayacağım" dedi.

22:02 . 7/02/2023 Salı
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, Karaismailoğlu vasıtasıyla depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuştu.


Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.


Yarın bölgeyi ziyarete başlayacağını belirten Erdoğan, "Bütün aileye, cenaze namazına katılacak tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ruhu şad olsun. Biz de Ankara'dan 'Fatihalarımızı gönderelim inşallah." dedi.


Enkaz altından çıkan kız kardeşlerin babaları da kurtarıldı
Enkaz altından çıkan kız kardeşlerin babaları da kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan iki kız kardeşin babaları da enkazdan sağ çıkarıldı. Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün kurtarılan kız kardeşler Dilek (23) ve İrem Hancı (19), yıkıntıların altındaki anne, baba ve 3 kız kardeşinin de kurtulması için yıkılan apartmanda AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışması sonucu Hancı kardeşlerin babası 62 yaşındaki Erol Hancı da enkazdan 38 saat sonra sağ çıkartıldı. Babalarının enkazdan çıkarıldığını gören iki kardeş "Baba sana kurban olurum." diyerek seslendi. Çevredeki vatandaşlar da ekipleri başarılı çalışmalarından dolayı alkışladı. Baba Erol Hancı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
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